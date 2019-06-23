Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов выиграл самый резонансный поединок в современной истории боёв на голых кулаках. По итогам пяти раундов судьи отдали ему победу в бою с известным боксёром Полом Малиньяджи, а боксёр сказал, что больше никогда не будет драться без перчаток.

Окончание вражды

Объятия бойцов после боя и отсутствие протеста Пола Малиньяджи относительно судейского решения в близком бою — лучшая иллюстрация того, что все слова, сказанные до боя — это всего лишь яркая оболочка, чтобы его получше продать. Малиньяджи перед этим оскорблял своего соперника последними словами, затрагивал его мать и лез в драку на каждой встрече. На деле он провёл весьма осторожный поединок и так и не смог реализовать своё ощутимое преимущество в боксёрском мастерстве.

Но если для большинства из наших соотечественников сказанные слова были дикостью, то для Пола — это часть его работы, как бы другие к этому не относились. В каком-то смысле Лобов и компания Bare Knucke, взявшаяся популяризировать кулачные поединки, должны быть ему благодарны. Нет сомнений, что по числу проданных трансляций турнир во Флориде установил очередной рекорд и привлёк к новому виду единоборств значительную часть фанатов классического бокса.

С другой стороны, Малиньяджи хоть и был фаворитом, но его истинные возможности оставались для всех загадкой. Дело в том, что он завершил карьеру в боксе два года назад, а до этого после серии поражений приобрёл репутацию пробитого бойца. Нокдаун от Макгрегора во время совместного спарринга лишь подтвердил тот факт, что он не держит удар как прежде. Неудивительно, что после прошедшего поединка Малиньяджи сказал, что на этом с кулачными боями для него покончено. Да и многие боксёры теперь крепко задумаются перед тем, как выходить на круглый ринг.

Артём Лобов instagram.com/rushammer

Техника против мощи

Поначалу всё для боксёра складывалось не так плохо. Лобов в первом раунде пытался сокращать дистанцию и клинчевать, однако его оппонент ловко кружил по рингу и выбрасывал быстрые двойки, делая акцент именно на скорость и превосходство в технике. Эти два фактора и были основой плана на бой Малиньяджи. У Лобова в первом раунде зашли несколько жёстких ударов, после которых было заметно, что оппонент их прочувствовал. Во втором раунде оба бойца получили сильные рассечения, и кровь пошла уже не останавливаясь. Это и были обещанные Лобовым «пара дырок в голове». Малиньяджи в концовке хорошо попал с правой и забрал раунд за счёт ударной концовки.

Третья двухминутка стала переломной. Малиньяджи пропустил сильный удар, ноги под ним согнулись, и после этого он был уже не так смел в атаке. Показалось, что Лобов сломал его морально, и после этого он уже безостановочно пёр вперёд. Малиньяджи же демонстрировал все признаки пробитого бойца. К тому же в перерыве он пожаловался на травму руки, которую сломал в одной из атак. Постепенно он перестал успевать уходить от атак Лобова и не всегда попадал сам на отходе. При этом американец впервые начал клинчевать сам при наступлении соперника.

Заключительный раунд также остался за ирландцем, что и принесло ему итоговую победу. Малиньяджи начал откровенно бегать от соперника, дожидаясь окончания раунда, а его атаки потеряли всякую решительность. Все трое судей отдали Лобову три раунда из пяти и зафиксировали его победу уже во втором кряду поединке в Bare Knuckle. Малиньяджи даже не выглядел расстроенным, хотя перед боем был явным фаворитом у букмекеров.

Всё-таки это не бокс

И хотя большинство зрителей понимают, что Малиньяджи не показал и 50 процентов себя прежнего и давно уже считается в боксёрском мире сбитым лётчиком, проигрыш экс-чемпиона заштатному бойцу ММА, у которого проигрышей не меньше, чем побед, это удар по всем представителям джентльменского вида спорта. Вряд ли теперь серьёзные боксёры побегут записываться в очередь желающих подраться без перчаток. Во-первых, велик риск получить репутационный удар, во-вторых, много здесь пока не заработаешь и, наконец, это не совсем бокс в классическом его представлении, а что-то другое.

Кто точно оказался в выигрыше помимо Лобова, так это промоутеры и фанаты боёв без перчаток. Их детище сдало полноценный экзамен на самостоятельность. Теперь никто не скажет, что это «недобокс» или спорт для неудачников. Это совершенно другой, новый (хотя всё новое — хорошо забытое старое) вид единоборств со своими героями и кумирами. Теперь его ждёт долгий путь становления, обретения новых фанатов и ещё немало испытаний в крутой конкуренции с признанными лидерами индустрии — боксом и ММА.