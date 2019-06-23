https://static.news.ru/photo/724c79ae-957f-11e9-a62d-fa163e074e61_1024.jpg Артём Лобов Фото: Allan Zilkowsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ирландский боец ММА российского происхождения Артём Лобов одержал победу по очкам в резонансном противостоянии с экс-чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи на турнире Bare Knuclke 6 во Флориде.

Этот бой стал самым раскрученным поединком на голых кулаках в современной истории этого вида единоборств. Малиньяджи сделал ставку на перемещения по рингу, работу корпусом и точные контратаки, однако Лобов оказался лучше подготовлен физически и бил сильнее. По итогам пяти двухминутных раундов судьи отдали предпочтение Лобову со счётом 48:47.

После боя соперники поблагодарили друг друга объятиями, тем самым прекратив начатую задолго до этого вражду.

Как сообщал News.ru, корейский боец Чжан Сун Чжун быстрее чем за минуту нокаутировал бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC.