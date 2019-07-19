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Британский полусредневес Леон Эдвардс одержал победу в главном бою турнира Ultimate Fighting Championship в Техасе над экс-чемпионом в лёгком весе бразильцем Рафаэлом дос Анжосом.

На протяжении пяти раундов Эдвардс имел значительное преимущество в стойке, несколько раз переводил соперника в партер, а во втором раунде нанёс ему сильное рассечение над правым глазом. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Эдвардсу со счётом 56:45 и 49:46 (двое).

Как сообщал News.ru, российский боец Алексей Олейник проиграл нокаутом за 12 секунд американцу Уолту Харрису.