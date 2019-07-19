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Филиппинская легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-7, 39 КО) одержал победу раздельным решением судей над непобеждённым американцем Кейтом Турманом (29-1, 22 КО) и стал чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

Пакьяо уверенно начал бой и в первом же раунде отправил соперника на настил правым боковым. К середине поединка сохранивший больше сил американец переломил ход боя и завладел преимуществом, однако Пакьяо в десятом раунде потряс его попаданием с левой по печени. Судейские мнения разделились. Один арбитр отдал победу Турману со счётом 114:113, а двое других поставили 115:112 в пользу Пакьяо.

В соглавном бою вечера кубинец Йорденис Угас победил по очкам мексиканца Омара Фигероа в поединке в весе до 66 кг. Большая часть этого боя проходила на ближней дистанции с преимуществом Угаса, который в дебюте отправил соперника в нокдаун. В пятом раунде рефери снял с Угаса балл за удержание рук соперника, но это не повлияло на ход боя. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу кубинцу со счётом 119:107, то есть признали его победителем в каждом из раундов.

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