Алистар Оверим Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов проводит подготовку к бою против американца Мэтта Митриона.

Как только прозвучала новость о моём матче-реванше с Мэттом Митрионом, я сразу же улетел в Таиланд, тренироваться в лагерь вместе с моим другом Алистаром Оверимом, — заявил россиянин в Instagram.

Оверим — единственный в истории спортсмен, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно.

Бой пройдёт 24 августа в американском штате Коннектикут.

В феврале 2019 года поединок двух бойцов был признан несостоявшимся из-за сильного попадания американца в пах россиянину.

Профессиональный рекорд 38-летнего Харитонова — 28 побед при шести поражениях в 36 поединках. Два боя признаны несостоявшимися.

Ранее News.ru писал о готовности Харитонова провести бой с Фёдором Емельяненко.