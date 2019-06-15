Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов проводит подготовку к бою против американца Мэтта Митриона.
Как только прозвучала новость о моём матче-реванше с Мэттом Митрионом, я сразу же улетел в Таиланд, тренироваться в лагерь вместе с моим другом Алистаром Оверимом, — заявил россиянин в Instagram.
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Оверим — единственный в истории спортсмен, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно.
Бой пройдёт 24 августа в американском штате Коннектикут.
В феврале 2019 года поединок двух бойцов был признан несостоявшимся из-за сильного попадания американца в пах россиянину.
Профессиональный рекорд 38-летнего Харитонова — 28 побед при шести поражениях в 36 поединках. Два боя признаны несостоявшимися.
Ранее News.ru писал о готовности Харитонова провести бой с Фёдором Емельяненко.