Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион мира по муай-тай, а ныне вице-президент Глобальной организации международных спортивных федераций (GAISF) Стефан Фокс предложил активнее привлекать спортсменов к обсуждениям актуальных вопросов на Международном боксёрском форуме.

Знаете, чего не хватает этому боксёрскому форуму? Здесь не было достаточного представительства спортсменов. А они должны быть здесь и рассказать всем нам, что они чувствуют, что им не нравится в...