Непобеждённый экс-чемпион M-1 Challenge, одержавший две победы на турнирах UFC, Алексей Кунченко 10 августа проведёт поединок на первом турнире организации в Уругвае, где его соперником станет перспективный аргентинец Лауреано Старополи. В эксклюзивном интервью News.ru Кунченко рассказал, когда рассчитывает сразиться с сильнейшими бойцами лиги, почему ушёл из команды Александра Шлеменко «Шторм», своём отношению к допингу и случившемуся с одноклубником Иваном Штырковым.

— Первые два боя в UFC вы провели с именитыми ветеранами Тьягу Алвесом и Юсином Оками, а сейчас оппонент неизвестен широкой публике. Старополи менее выгодный для вас соперник?

— Во-первых, не мне решать с кем драться. Кого дали, с тем и дерусь. Чтобы давали топовых бойцов, надо сначала заслужить. Видимо, моих последних боёв недостаточно. Они получились скучными, поэтому дали ещё один проверочный бой. Могу сказать, что соперник непростой, потому что прошёл опытных бойцов. В последнем бою он также выиграл по очкам у Тьягу Алвеса. У него две победы, у меня две победы, поэтому логично, что нас свели вместе. Кто из нас выиграет, пойдёт дальше и может уже встретиться с кем-то из именитых бойцов.

— По идее три победы подряд могут дать право на встречу с рейтинговым соперником?

— Возможно. Я не знаю, что у них в голове, судить не мне. Моя задача выйти и сделать свою работу.

— Как вы будете готовиться к турниру в Уругвае, где не только другой часовой пояс, но и зима?

— У нас круглый год зима, а у них зима, как у нас летом пара тёплых дней. Я знаю, что там другой часовой пояс и климат, поэтому поеду туда, как перед боем в Австралии, за две недели и буду там тренироваться, чтобы пройти полную акклиматизацию.

— Другой экс-чемпион M-1 Рамазан Эмеев выразил готовность встретиться с вами. Готовы принять его вызов?

— Это был провокационный вопрос ему, на который он должен был что-то ответить. Я могу сказать то же самое, что и он. Если нас поставят вместе, подерёмся, это спорт. Нет такого, что с этим я хочу драться, а с тем не хочу. К выбору соперников я отношусь спокойно.

— С момента вашего последнего боя прошло более полугода. Какое сейчас самочувствие после долгого простоя?

— Отличное, получилось хорошо отдохнуть. Надо было восстановиться, подлечить травмы. До этого бои шли постоянно один за другим. Были моменты, когда я не смог пройти медицинское обследование. Сейчас я себя чувствую очень хорошо и готов снова показывать свои бои тем людям, которым это нравится.

— Почему вы решили перейти из клуба «Шторм» Александра Шлеменко в клуб «Архангел Михаил»?

— У меня не было задачи поменять клуб. Так получилось, что я начал заниматься отдельно и перестал ездить в Омск. С Александром Шлеменко у нас возникли разногласия, так как я не люблю сидеть на месте, а хочу изучать что-то новое. Ребята увидели, что я тренируюсь отдельно и пригласили в новую команду. Я был не против, потому что с этими ребятами я давно знаком, раньше тоже тренировался у Александра. Мне понравились условия, атмосфера в команде, где все помогают друг другу.

— Как вы относитесь к ситуации с Иваном Штырковым, чей дебют в UFC так и не состоялся из-за проваленного допинг-теста?

— Я не вникал в подробности этого дела. Иван, когда подписывал контракт, предупредил всех, что когда-то давно мог принимать запрещённый препарат, который мог остаться. Так оно в итоге и получилось.

— Когда вы с ним тренировались, замечали, что он мог что-то принимать?

— Нет, при мне он постоянно тренировался чистым. Это было видно. Когда подписывал контракт с UFC, он знал, что USADA будет его проверять, поэтому точно не стал бы делать глупостей и «химичить». Но если он принимал препарат год или два назад, могла остаться незначительная концентрация. Эти вещества выводятся очень долго и легко обнаруживаются. Но я ни разу не видел, чтобы он колол или ел что-то запрещённое. У него даже первая проба не дала однозначного результата, а потом нашли остатки и расторгли контракт.

— Может, крупнейшим российским компаниям стоит ввести допинг-контроль и начать работать с РусАДА, чтобы и бойцы привыкали к современным стандартам и не получали преимущество за счёт «химии»?

— Я не любитель химии. Кто-то считает это допустимым, но я против. Всегда тренировался честно, ничего не принимал и добивался успехов только своим трудом. Но если мой соперник выйдет на «химии», естественно он получит преимущество в силе, выносливости, и это не совсем честно. Когда я дрался в М-1, многие распускали слухи, что я сидел на химии. Но я не пытался им что-то доказывать. Кто знает, как я тренировался, у них и сомнений не будет. Сейчас я дерусь в UFC, и USADA меня проверила уже шесть раз, и никаких вопросов не было. Уверен, ближе к бою проверят и седьмой раз.

— Вы вообще не употребляете фармакологию?

— Принимаю только спортивное питание, но и с ним надо быть острожным. Во многих добавках содержатся запрещённые препараты, но об этом не сообщается, поэтому сдать положительную пробу может любой спортсмен, а не только «химик». Надо знать, какие препараты можно принимать, использовать только проверенную фармакологию, а не покупать всё подряд на рынке. Кстати, в других промоутерских компаниях, которые не работают c USADA, употребление допинга может быть сильно распространено.

— Вы ещё не приняли участие в акции Bottle Cap Challenge?

— Нет. Все, кто умеет одним ударом открыть бутылку, молодцы, но я не хочу этого делать.