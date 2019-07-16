Если бы это было чуть ранее, я бы сказал, что фаворит Турман. Сейчас я всё-таки думаю, что Пакьяо разберёт его на классе. Мэнни отлично показал себя в последнем бою с Эдриеном Бронером. Видно, что он ещё может боксировать на высоком уровне, поэтому я думаю, что Турману придётся непросто, — рассказал Кудряшов News.ru.