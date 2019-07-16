Мэнни Пакьяо Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов поделился своим мнением по поводу предстоящего 20 июля боксёрского поединка между Мэнни Пакьяо и Кейтом Турманом.

Если бы это было чуть ранее, я бы сказал, что фаворит Турман. Сейчас я всё-таки думаю, что Пакьяо разберёт его на классе. Мэнни отлично показал себя в последнем бою с Эдриеном Бронером. Видно, что он ещё может боксировать на высоком уровне, поэтому я думаю, что Турману придётся непросто, — рассказал Кудряшов News.ru.

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