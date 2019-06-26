Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома AIBA Умар Кремлёв прокомментировал решение сессии МОК лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) признания.
Я думаю, что сегодня, после всех решений МОК, все члены исполкома AIBA поймут, что нужно объединяться и попрощаться со старым. А все, кто виновен в том, до чего довели AIBA, должны признаться, извинится перед боксёрским сообществом и уйти. Наша задача как членов исполкома AIBA объединиться, принять скорейшие реформы и совместно начать всё с нуля, чтобы вернуть бокс на высокий уровень, — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.
Также он отметил, что запущен процесс по созданию Всемирного боксёрского фонда, в том числе для погашения долгов AIBA, и приходят сотни звонков со всего мира по поводу сотрудничества.
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