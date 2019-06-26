Я думаю, что сегодня, после всех решений МОК, все члены исполкома AIBA поймут, что нужно объединяться и попрощаться со старым. А все, кто виновен в том, до чего довели AIBA, должны признаться, извинится перед боксёрским сообществом и уйти. Наша задача как членов исполкома AIBA объединиться, принять скорейшие реформы и совместно начать всё с нуля, чтобы вернуть бокс на высокий уровень, — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.