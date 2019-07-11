https://static.news.ru/photo/6fdfdf8e-a3db-11e9-bb0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома AIBA Умар Кремлёв прокомментировал информацию, что российский боксёр Денис Лебедев принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Думаю, Денис ещё мог пробовать боксировать, мог ещё и выигрывать. Но это его решение, — цитирует Кремлёва Sport24 .

На счету россиянина в профессиональной карьере 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. Лебедев в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Это случилось после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с ним, однако Лебедев в конце июня вновь был лишен статуса суперчемпиона после отказа проводить бой против «регулярного» чемпиона WBA француза Арсена Гуламиряна.

Ранее Лебедев не смог договориться с командой француза Арсена Гуламиряна о бое во Франции, писал News.ru.