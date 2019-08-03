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В главном бою турнира UFC on ESPN 5 в Ньюарке бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон победил по очкам экс-чемпиона Робби Лолера.

Ключом к успеху у Ковингтона оказалось постоянное давление на соперника. В первой половине боя он активно проводил тейкдауны и пытался его душить, а во второй половине перебил в стойке за счёт невероятного количества выброшенных ударов. Все судьи отдали победу Ковингтону со счётом 50:45 (двое) и 50:44.

В соглавном бою вечера сразились ветераны-легковесы, проведшие на двоих более 50 поединков в UFC Джим Миллер и Клэй Гуида. После жёсткого размена ударами Миллер провёл удушение гильотиной и заставил рефери остановить бой, «усыпив» соперника.

Как сообщал News.ru, непобеждённый американец Джервонта Дэвис заинтересовался боем с Василием Ломаченко.