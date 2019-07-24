Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился своим мнением о ситуации со смертью боксёра Максима Дадашева после боя в США.
Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя, это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда, за это время уже было понятно, что практически все раунды Макс проиграл, — написал Ковалёв в своём Instagram-аккаунте.
Максим Дадашев скончался в США 23 июля в результате отёка мозга, полученного в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Ему не помогла операция по трепанации черепа, сердце спортсмена не выдержало нагрузки.
Бой с пуэрториканцем стал первым и единственным проигранным поединком в профессиональной карьере Дадашева. У боксёра остались жена и дочь.
Посольство РФ в Вашингтоне выразило готовность оказать содействие в доставке тела спортсмена на родину.
Ранее Федерация бокса России заявила, что проведёт расследование обстоятельств гибели Дадашева. Организация также сообщила, что семья спортсмена будет получать пожизненные выплаты, писал News.ru.