https://static.news.ru/photo/40a1d42a-adef-11e9-b190-fa163e074e61_1024.jpg Максим Дадашев (слева) Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился своим мнением о ситуации со смертью боксёра Максима Дадашева после боя в США.

Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя, это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда, за это время уже было понятно, что практически все раунды Макс проиграл, — написал Ковалёв в своём Instagram-аккаунте.

Максим Дадашев скончался в США 23 июля в результате отёка мозга, полученного в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Ему не помогла операция по трепанации черепа, сердце спортсмена не выдержало нагрузки.

Бой с пуэрториканцем стал первым и единственным проигранным поединком в профессиональной карьере Дадашева. У боксёра остались жена и дочь.

Посольство РФ в Вашингтоне выразило готовность оказать содействие в доставке тела спортсмена на родину.

Ранее Федерация бокса России заявила, что проведёт расследование обстоятельств гибели Дадашева. Организация также сообщила, что семья спортсмена будет получать пожизненные выплаты, писал News.ru.