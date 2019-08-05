https://static.news.ru/photo/34ccff78-b810-11e9-8675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Silva/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжёлом весе Даниэль Кормье прокомментировал возможность провести третий бой против короля полутяжёлого дивизиона Джона Джонса.

Когда заходит речь о Джонсе, я знаю, что с учётом того, чего я достиг, мне не нужен этот бой. Я буду в порядке вне зависимости от него, но мы с командой и менеджментом готовы обсудить такую возможность и взвесить всё. Однозначно это будет моё решение. Я доказал всё делом, а Джонс старается часто выступать, чтобы вернуть расположение фанатов, — приводит слова Кормье MMAFighting.com.

Ближайший бой Кормье проведёт 17 августа в Анахайме (США), где будет защищать титул чемпиона в тяжёлом весе против Стипе Миочича, которого он год назад победил нокаутом.

Как сообщал News.ru, российский боец Адам Яндиев по прозвищу Борода проведёт бой на турнире в Абу-Даби 7 сентября.