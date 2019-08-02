https://static.news.ru/photo/7d562a12-b54f-11e9-b52a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Корешков Фото: instagram.com/koreshmmarus

Российский боец MMA Андрей Корешков рассказал, почему считает предстоящий 4 октября на турнире Bellator 220 бой с Лоренцем Ларкиным полезным для своей карьеры.

Я хотел этот бой, так как от него для меня будет очень большая польза. Победой в нём я смогу многого добиться и в ближайшей перспективе выйти на титульный бой. Ларкин сейчас на хорошем счету. Он является запасным бойцом в Гран-при накануне финала. Я видел много его боёв и знаю как универсального бойца высокого уровня и при этом довольно техничного и быстрого, — рассказал Корешков News.ru.

Также Корешков отметил, что хотел бы провести четвёртый бой с бразильцем Дугласом Лимой, которому уступил дважды и один раз взял верх.

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