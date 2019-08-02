Это очень печальная тема для нашей страны, практически катастрофа. Это не передать словами, потому что вместе с лесом погибло много животных. В разгар пожара пару недель назад в Омске был сильный смог. Я помню эту дымку, и тогда обратил внимание, что при такой сухой погоде не должно быть тумана. Потом появился и резкий неприятный запах, — рассказал Корешков News.ru.