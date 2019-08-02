Российский боец, бывший чемпион Bellator Андрей Корешков 4 октября проведёт свой следующий поединок с американцем Лоренцом Ларкиным. Их бой мог пройти ещё весной, но не состоялся из-за травмы американца. В эксклюзивном интервью News.ru Корешков рассказал о намерении вернуть титул, желании поквитаться с бразильцем Дугласом Лимой, финале Гран-при Bellator и лесных пожарах в тайге.

— Bellator второй раз попробует организовать ваш бой с Лоренцем Ларкиным. Именно этого поединка вы хотели?

— Конечно, я хотел этот бой, так как от него для меня будет очень большая польза. Победой в нём я смогу многого добиться и в ближайшей перспективе выйти на титульный бой. Ларкин сейчас на хорошем счету. Он является запасным бойцом в Гран-при накануне финала.

— Кого вы считаете фаворитом в финале? Лима может взять реванш у Макдональда?

— Мне кажется, что Дуглас Лима выиграет этот бой, если хорошо и грамотно подойдёт к нему. У него были проблемы в борьбе против Рори Макдональда, но в стойке он явно доминировал, отбив канадцу ногу. Думаю, что отбитая нога может отложить отпечаток на психологию Рори и заставить идти вперёд. Если Макдональд не сможет сделать всё то, что делал в первом бою, он проиграет и, вероятно, досрочно. В любом случае я уверен, что Лима проделает работу над ошибками по сравнению с первым боем, который он, на мой взгляд, не проиграл, и доведёт дело до победы. Даже оценивая его последний поединок со мной, могу сказать, что он сильно вырос во многих аспектах.

— Насколько опасны его лоу-кики и как противостоять этому грозному оружию?

— Есть несколько вариантов. Например, менять стойку и работать в левше, чтобы ему было неудобно отбивать переднюю ногу. Второй вариант — делать какие-то подставки. Я попробовал сделать подставку в третьем нашем бою, но у меня сразу лопнул сосуд, образовалась гематома и нога распухла. Либо же надо успевать реагировать и убирать ногу. Но ему только и нужно, чтобы ты держал дальнюю дистанцию, где он чувствует себя комфортно. Мне было очень тяжело уходить от него, потому что Лима действительно очень быстро бьёт лоу-кики и очень сильно.

— Кто-то из бойцов владеет этим приёмом на таком же уровне?

— Я не помню, чтобы кто-то так сильно и быстро бил ногами за мои 25 боёв. Я отражал его лоу-кики, но это было очень больно. Он может и руки отбить ногами. Всё, по чему он попадает, болит. У него такая физиологическая особенность и отличная натренированность. С ним надо постоянно идти вперёд, навязывать свою волю и выводить из зоны комфорта. При этом он хорошо подтянул свои слабые стороны.

— Вы бы хотели с ним сразиться в четвёртый раз?

— Да. Кое-что нужно попробовать поменять. Я уверен, что в прошлом своём бою я проиграл психологически. Сейчас я готов заново настроиться и провести бой по-другому.

— Насколько хорошо вы знаете Ларкина, с которым спарринговал Александр Шлеменко? Вы с ним не стояли?

— Я не спарринговал с ним, потому что в тот момент он много весил, значительно больше 90 кг. Но я видел много его боёв и знаю как универсального бойца высокого уровня и при этом довольно техничного и быстрого. Он хорошо защищается от борьбы.

— Недавно вы приобрели новый внедорожник. Езда по пересечённой местности — ваше хобби?

— Мне это нравится, но пока не успел опробовать машину в деле, потому что у нас было мало дождей в последнее время и сложно найти настоящее бездорожье. Оно есть, но всё сухое. А вообще мне нравится ездить на рыбалку в труднодоступные места. Чтобы туда попасть без проблем, и нужна такая техника. Для этого я и приобрёл эту машину. По городу мне тоже нравится на ней ездить. В будущем хочу получше освоить технику вождения по бездорожью, где грязь по колено. Машина подготовлена для того, чтобы ездить по полуболотистой местности.

— Её ещё и подгоняли под вас с учётом всех пожеланий?

— Да, мои друзья из Калининграда по моей просьбе купили и собрали эту машину.

— Ваш тренер и друг Александр Шлеменко недавно поднимал тему лесных пожаров. Насколько эта проблема ощущается в Омске и как с ними бороться?

— Это очень печальная тема для нашей страны, практически катастрофа. Сгорела огромная площадь наших лесов. Это не передать словами, потому что вместе с лесом погибло много животных. В разгар пожара пару недель назад в Омске был сильный смог. Я помню эту дымку, и тогда обратил внимание, что при такой сухой погоде не должно быть тумана. Потом появился и резкий неприятный запах. Сейчас он исчез, и дымки тоже нет. Хочется верить, что ситуация нормализуется и пожары пойдут на спад.