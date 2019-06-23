https://static.news.ru/photo/03b38154-957f-11e9-baed-fa163e074e61_1024.jpg Ренато Мойкано Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Северной Каролине завершился турнир Ultimate Fighting Championship (UFC), в главном бою которого корейский легковес Чжан Сун Чжун (15-5) по прозвищу Корейский Зомби нокаутировал бразильца Ренато Мойкано (13-3-1).

Уже в одной из первых атак кореец сумел потрясти своего соперника и затем принялся добивать. Мойкано с трудом выдерживал град ударов, а рефери остановил бой на исходе первой минуты.

Как сообщал News.ru, Гугард Мусаси проиграл по очкам Рафаэлу Ловато и лишился титула чемпиона Bellator в среднем весе.