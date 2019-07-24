https://static.news.ru/photo/c3098d68-ade0-11e9-ba2e-fa163e074e61_1024.jpg Константин Цзю Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что тренер россиянина Максима Дадашева должен был остановить поединок.

Может, было обезвоживание организма или ещё что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой, — заявил Цзю изданию Sport24 .

Экс-чемпион подчеркнул, что тренерский штаб всегда должен понимать, что происходит со спортсменом. Цзю также выразил соболезнования родным и подчеркнул, что это большая трагедия для всех любителей бокса.

Максим Дадашев скончался в США 23 июля в результате отёка мозга, полученного в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Ему не помогла операция по трепанации черепа, сердце спортсмена не выдержало нагрузки.

Бой с пуэрториканцем стал первым и единственным проигранным поединком в профессиональной карьере Дадашева. У боксёра остались жена и дочь.

Посольство РФ в Вашингтоне выразило готовность оказать содействие в доставке тела спортсмена на родину.

Ранее Федерация бокса России заявила, что проведёт расследование обстоятельств гибели Дадашева. Организация также сообщила, что семья спортсмена будет получать пожизненные выплаты, писал News.ru.