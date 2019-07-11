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Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома AIBA Умар Кремлёв прокомментировал информацию, что российский боксёр Денис Лебедев принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Думаю, Денис ещё мог пробовать боксировать, мог ещё и выигрывать. Но это его решение, — цитирует Кремлёва Sport24. На счету россиянина в профессиональной карьере 32 победы, 23 из которых он...