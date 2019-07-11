Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор может приехать в Россию.
Он так же непредсказуем в своих решениях, как непредсказуем и в своих спортивных достижениях. Скажу следующим образом: мы хотим привезти Конора в Россию, — заявил Metaratings.ru главный исполнительный директор БК «Париматч» Дмитрий Сергеев.
Профессиональный рекорд 30-летнего Макгрегора — 21 победа при четырёх поражениях в 25 поединках.
Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.