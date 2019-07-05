https://static.news.ru/photo/a3ad531a-9f20-11e9-96bd-fa163e074e61_1024.jpg Конор Макгрегор Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ирландский боец ММА российского происхождения Артём Лобов заявил, что его друг и спарринг-партнёр ирландец Конор Макгрегор мог получить российское гражданство.

Рассматривал ли Конор возможность получить российское гражданство? В принципе, да. Рассматривал, — приводит слова Лобова « Матч ТВ ».

Он добавил, что были какие-то разговоры насчёт получения паспорта РФ, но поверхностные, ничего конкретного и серьёзного не было.

Профессиональный рекорд 30-летнего Макгрегора — 21 победа при четырёх поражениях в 25 поединках.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.