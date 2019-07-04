https://static.news.ru/photo/71b48126-9e53-11e9-a8d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинский боксёр Исмаил Силлах оценил шансы соотечественника Александра Усика стать чемпионом мира в тяжёлом весе и пришёл к выводу, что у него найдутся свои козыри против более крупных соперников.

Конечно, превосходство в физической мощи в этом весе будет не на стороне Усика, но он классный и техничный боксёр. Мы видели много примеров в истории, когда техника брала верх над грубой силой, взять хотя бы Мухаммеда Али или Эвандера Холлифилда в боях с Майком Тайсоном. Али за счёт скорости, техники и движения мог победить любого боксёра в свои звёздные времена, — рассказал Силлах News.ru.

При этом боксёр подчеркнул, что Усик достаточно высокий для тяжёлого веса, имеет длинные руки, но при этом быстрый и комбинационный, что даёт ему отличные шансы стать чемпионом мира.

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