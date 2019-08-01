https://static.news.ru/photo/ab723cae-b475-11e9-b87a-fa163e074e61_660.jpg Фото: .instagram.com/vitalkrutolevich

Петербургский кикбоксёр Виталий Крутолевич избил свою возлюбленную за отказ сварить суп.

Причиной, как бы смешно это ни звучало, оказался несваренный суп. Я сказала, что я только проснулась и сейчас не буду готовить, на что он ответил, что меня заставит, и оттащил за волосы на кухню. Произошла вспышка агрессии, и первым же ударом он нанёс мне три перелома на лице, — цитирует пострадавшую Mash на Мойке.

Итогом акта насилия стал перелом лицевой кости в нескольких местах. Девушка перенесла операцию, восстановление после которой заняло год. Сообщается, что девушка кикбоксёра написала на своего него заявление в полицию.

Труп мужчины с огнестрельным ранением в голову нашли на берегу Мойки в Санкт-Петербурге, ранее писал News.ru.