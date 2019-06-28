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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (12-0) победил нокаутом в первом раунде бразильца Тьягу Варежау Ласерду (28-7-1) и отстоял титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе.

В концовке первого раунда Ласерда пропустил тяжёлый удар и оказался на настиле. Рахмонов сначала попытался провести гильотину, но не смог завершить приём, а затем за несколько секунд до конца раунда добил бразильца на настиле. Для Ласерды это поражение стало первым нокаутом в карьере. Рахмонов после успешной защиты чемпионского титул, согласно договорённости UFC и M-1 может перейти в ведущий мировой промоушен.

Как сообщал News.ru, казахстанец Сергей Морозов завоевал вакантный пояс M-1 Challenge в легчайшем весе, нокаутировав ученика Александра Шлеменко Александра Осетрова.