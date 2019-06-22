https://static.news.ru/photo/2e7d25a2-94b2-11e9-b672-fa163e074e61_1024.jpg Альберто Мачадо (cправа) Фото: Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Калифорнии прошёл вечер бокса, организованный промоутерской компанией Оскара де ла Хойи. В главном бою вечера американец Эндрю Канчио (21-4-2, 16 КО) нокаутировал пуэрториканца Альберто Мачадо (21-2, 17 КО) и отстоял чемпионский титул WBA Super в лёгком весе.

Эти соперники уже встречались в феврале 2019 года на той же арене. Тогда Канчио отпраздновал победу нокаутом в четвёртом раунде. В этот раз ему хватило меньше времени. В третьей трёхминутке он отправил соперника на настил ринга, а уже в одной из следующих атак послал его в нокаут.

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