https://static.news.ru/photo/b8e84d7c-a3c4-11e9-ae49-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярный российский средневес Магомед Исмаилов (14-2-1) 27 сентября на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве встретится в клетке с новичком организации, экс-чемпионом M-1 Challenge Артёмом Фроловым (12-1).

Для Исмаилова, победившего весной техническим нокаутом Вячеслава Василевского, это второй бой в ACA. Как сообщает пресс-служба лиги ACA, турнир ACA 99 пройдёт на «ВТБ Арена», а его главным событием станет поединок за титул чемпиона в лёгком весе между Али Баговым и Хусейном Халиевым.

Как сообщал News.ru, российский боксёр Фёдор Чудинов проведёт бой на Красной площади против кубинца Уильяма Скулла.