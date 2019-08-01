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Российский боец Мовсар Евлоев рассказал о подготовке к поединку с британцем Майком Гранди, который состоится 31 августа в китайском Шеньчжене. Основной тренировочный лагерь экс-чемпион M-1 Challenge проводит в Таиланде.

В Таиланде всегда много хороших бойцов, так что со спарринг-партнерами здесь у меня все отлично. Климат мне тоже очень подходит, потому что я жару хорошо переношу. Более того в Шеньчжене,...