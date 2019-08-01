Непобеждённый боец полулёгкого веса Мовсар Евлоев рассказал о своём хобби. 31 августа он проведёт бой в Китае с британцем Майком Гранди. Этот поединок станет для него вторым после перехода в UFC. До этого Евлоев владел поясом чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе.
Я люблю чертить. Обычно черчу дома, машины, военную технику и прочее. Я так отвлекаюсь от тренировочного процесса. Найти время для того, что тебе нравится, совсем нетрудно, — рассказал Евлоев News.ru.
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