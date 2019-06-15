https://static.news.ru/photo/2f361bae-8f1f-11e9-9fb9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: youtube.com

Японский боец легчайшего веса Кёдзи Хоригути (28-2) на турнире Bellator 222 в Нью-Йорке победил американца Даррион Колдуэлла (13-3) и стал новым чемпионом Bellator.

Первый поединок этих бойцов прошёл в новогодний вечер 31 декабря в японской Сайтаме в рамках турнира RIZIN 14. Тогда Хоригути победил удушением гильотиной и стал чемпионом этой организации. Теперь японец завоевал второй титул. По итогам пяти раундов двое судей отдали ему победу со счётом 49:46, а третий — 48:47.

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