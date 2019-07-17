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Бывший боец Ultimate Fighting Championship (UFC), известный по поединкам с Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, Абель Трухильо был арестован в штате Колорадо по обвинению в сексуальной эксплуатации ребёнка и преступной непристойности.

Как сообщает TSN, с 16 июня он находится в следственном изоляторе округа Дуглас штата Колорадо с возможностью выхода под залог за сумму 10 тыс. долларов. Последний поединок в UFC Трухильо...