Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком весе рассказал, что хотел бы провести бой за титул в лёгком весе с Хабибом Нурмагомедовым. Холлоуэй мог стать соперником россиянина, если бы победил Дастина Порье в бою за временный чемпионский титул.
Бой с Хабибом по-прежнему в моих планах. Думаю, что фанаты хотят увидеть этот поединок. Также мне интересно провести бой с Макгрегором в весе до 70 кг. Там есть много интересных поединков для меня, — рассказал Холлоуэй в интервью BJPenn.com.
Холлоуэй проиграл Макгрегору по очкам в августе 2013 года. Свой ближайший поединок он проведёт 27 июля на турнире UFC 240 против Фрэнки Эдгара.
Как сообщал News.ru, бывший боец UFC Абель Трухильо обвиняется в сексуальной эксплуатации ребёнка.