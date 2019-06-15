https://static.news.ru/photo/9947c81a-8f58-11e9-8012-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов заявил, что готов провести бой против легенды MMA Фёдора Емельяненко.

Я не хочу драться с Фёдором, но если нас в Bellator сведут, то мне придется с ним выступать. Но мы оба выступаем в Bellator, и, если мне скажут, что нужно выступать с Фёдором, я буду с ним драться, — приводит слова Харитонова ТАСС .

15 июня стало известно, что Емельяненко-старший подписал новый контракт с промоушеном Bellator.

Профессиональный рекорд 38-летнего Харитонова — 28 побед при шести поражениях в 36 поединках. Два боя признаны несостоявшимися.

Свой последний бой 42-летний россиянин провёл в январе 2019 года на турнире Bellator 214. В финале Гран-при он проиграл Райану Бэйдеру техническим нокаутом.

Профессиональный рекорд Емельяненко — 38 побед и 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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