Харитонов заявил, что готов провести бой с Фёдором Емельяненко
Андрей Лёвин
13:26, 15 июня 2019
https://static.news.ru/photo/9947c81a-8f58-11e9-8012-fa163e074e61_1024.jpgСергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов заявил, что готов провести бой против легенды MMA Фёдора Емельяненко.
Я не хочу драться с Фёдором, но если нас в Bellator сведут, то мне придется с ним выступать. Но мы оба выступаем в Bellator, и, если мне скажут, что нужно выступать с Фёдором, я буду с ним драться, — приводит слова Харитонова ТАСС.
15 июня стало известно, что Емельяненко-старший подписал новый контракт с промоушеном Bellator.
Профессиональный рекорд 38-летнего Харитонова — 28 побед при шести поражениях в 36 поединках. Два боя признаны несостоявшимися.
Свой последний бой 42-летний россиянин провёл в январе 2019 года на турнире Bellator 214. В финале Гран-при он проиграл Райану Бэйдеру техническим нокаутом.
Профессиональный рекорд Емельяненко — 38 побед и 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.