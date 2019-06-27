https://static.news.ru/photo/41f90d56-98ba-11e9-86fc-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов поделился своим мнением о возможном бое с Александром Емельяненко.

Я хайповать не собирался. Начал это всё Камил Гаджиев. Я поддержал. Мы созвонились с ним, есть определённые договорённости на переговоры. Мой друг общается с Камилом. Сейчас они утрясают все ситуации. Если они договорятся, то поединок состоится, — заявил Харитонов « Матч ТВ ».

Ранее младший брат Фёдора Емельяненко уже не раз оскорблял Харитонова.

Бойцы ведут давнюю вражду, которая началась с их поединка в PRIDE в 2006 году, который завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде.

Емельяненко провёл переговоры с промоушеном Fight Nights, ранее писал News.ru.