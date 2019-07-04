Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей подготовке к бою с американцем Дастином Порье.
Сонные, но довольные, как говорится, хорошо, что проснулись. Работа продолжается, подготовка обещает быть тяжёлой и интересной, — написал Хабиб в своём Instagram-аккаунте.
30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.
Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.
Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.