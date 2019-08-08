Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об имаме Шамиле, пользующемся популярностью у многих дагестанцев.

Имам Шамиль — это человек, на теле которого было более 10 сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах. Клянусь Аллахом, иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько я далёк от того, чтобы просто быть похожим на Имама Шамиля, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Пост бойца — это возможная реакция на критическое высказывание Рамзана Кадырова о деятельности имама Шамиля.

Как сообщал News.ru, определилось возможное место реванша боксёров-тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа.

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