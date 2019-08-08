Имам Шамиль — это человек, на теле которого было более 10 сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах. Клянусь Аллахом, иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько я далёк от того, чтобы просто быть похожим на Имама Шамиля, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.