https://static.news.ru/photo/1b9e1540-91c9-11e9-8b47-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Гончаров Фото: evgenii_goncharov/instagram.com

Российский боец лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Евгений Гончаров и американец Тони «Халк» Джонсон проведут повторный бой 31 августа в Краснодаре. Титульный бой станет главным событием турнира ACA 97, сообщает пресс-служба организации.

Гончаров и Джонсон не смогли выявить чемпиона АСА в тяжёлом весе во время последней встречи на турнире ACA 96. Судьи остановили поединок и признали бой несостоявшимся. Причиной такого решения стало непредумышленное попадание россиянина в третьем раунде пальцем в глаз американцу.



Гончаров, который носит титул лучшего тяжеловеса WFCA, имеет на сегодняшний день впечатляющую серию из девяти побед подряд, шесть из которых добыты досрочно. Джонсон одержал в своей карьере 13 побед при четырёх поражениях. В числе соперников Халка значатся такие известные бойцы, как Кенни Гарнер, Даниель Кормье, Деррик Льюис, Александр Волков, Александр Емельяненко, Денис Смолдарев.

Как сообщал News.ru, Вячеслав Дацик не сможет провести бой против Максима Новосёлова из-за травмы.