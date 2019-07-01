Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай подвёл итоги прошедшего в Риме чемпионата Европы, где сборная России завоевала пять золотых медалей и заняла первое общекомандное место.
Я очень доволен командой, потому что после чемпионата России в начале мая у нас был небольшой срок на подготовку к соревнованиям. Раньше чемпионат Европы проходил осенью. Мы успели провести один короткий сбор, но ребята показали себя на 150 процентов. Естественно, мы ехали только за первым местом, но я волновался за этот состав больше, чем за предыдущие сборные, — рассказал Капшай News.ru.
Также тренер отметил, что бойцы-мусульмане готовились после поста в месяц Рамадан, когда почти не тренировались, а потому их форму пришлось поднимать с базового уровня.
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