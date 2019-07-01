https://static.news.ru/photo/578dc1a2-9be9-11e9-9003-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/russianmmaunion

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай подвёл итоги прошедшего в Риме чемпионата Европы, где сборная России завоевала пять золотых медалей и заняла первое общекомандное место.

Я очень доволен командой, потому что после чемпионата России в начале мая у нас был небольшой срок на подготовку к соревнованиям. Раньше чемпионат Европы проходил осенью. Мы успели провести один короткий сбор, но ребята показали себя на 150 процентов. Естественно, мы ехали только за первым местом, но я волновался за этот состав больше, чем за предыдущие сборные, — рассказал Капшай News.ru.

Также тренер отметил, что бойцы-мусульмане готовились после поста в месяц Рамадан, когда почти не тренировались, а потому их форму пришлось поднимать с базового уровня.

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