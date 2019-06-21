https://static.news.ru/photo/7b1a3fd0-9421-11e9-8484-fa163e074e61_1024.jpg Джастин Бибер Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о возможности промоушена провести поединок между певцом Джастином Бибером и актёром Томом Крузом.

Мне недавно сказали, что хотели бы участвовать в организации поединка между Крузом и Бибером. Эти ребята отметили, что Том готов драться. Я им ответил, что мне надо обсудить все моменты, — цитирует Уайта The Sun.

Ранее Бибер в своём Twitter-аккаунте вызвал Круза на поединок. Американские СМИ сообщали, что певец лично обратился к Дэйне Уайту с просьбой организовать бой.

Ранее News.ru писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет боксировать с Александром Поветкиным из-за политики.