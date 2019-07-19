https://static.news.ru/photo/5921b1de-aad7-11e9-b5a6-fa163e074e61_1024.jpgМурат ГассиевФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Российский боксёр Мурат Гассиев извинился перед болельщиками и соперником за сорванный бой.
В США должна была пройти встреча россиянина с американцем Джоуи Давейко.
Я хотел бы извиниться перед болельщиками и любителями бокса из-за того, что бой 27 июля сорвался. Также я хочу попросить прощения у команды Давейко и у него самого за непредвиденные обстоятельства, — написал Гассиев в своём Instagram-аккаунте.