Гаджиев прокомментировал возможный бой между Харитоновым и Емельяненко
Андрей Лёвин
16:36, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/b9efb422-98e2-11e9-bbe4-fa163e074e61_1024.jpgСергей ХаритоновФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Глава промоутерской компании Fight Night Global Камил Гаджиев поделился мнением о возможном поединке между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко.
Бой реален. У нас есть диалог. Сейчас главный промоушен в карьере Серёги — Bellator. Важно, как он подерётся с Митрионом. Я даже не знаю, за кого болеть в их поединке, — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
Ранее младший брат Фёдора Емельяненко уже не раз оскорблял Харитонова. Бойцы ведут давнюю вражду, которая началась с их поединка в PRIDE в 2006 году, который завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде.