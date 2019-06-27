Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава промоутерской компании Fight Night Global Камил Гаджиев поделился мнением о возможном поединке между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко.

Бой реален. У нас есть диалог. Сейчас главный промоушен в карьере Серёги — Bellator. Важно, как он подерётся с Митрионом. Я даже не знаю, за кого болеть в их поединке, — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Ранее младший брат Фёдора Емельяненко уже не раз оскорблял Харитонова. Бойцы ведут давнюю вражду, которая началась с их поединка в PRIDE в 2006 году, который завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде.

Емельяненко провёл переговоры с промоушеном Fight Nights, ранее писал News.ru.

 

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