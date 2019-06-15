Британский тяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) одержал победу на вечере бокса в Лас-Вегасе над немцем Томом Шварцем (24-1, 16 КО).
После равной первой трёхминутки Фьюри взвинтил темп и разбил соперника на дистанции. В конце первого раунда его убойная серия с акцентом на правый прямой достигла цели и привела к нокдауну. Рефери позволил немцу продлжить бой, но Фьюри быстро его добил.
В со-глвном бою полутяжеловес Джис Харт победил единогласным решением судей со счётом 99:90, 97:92 и 96:93 Салливана Барреру.
Как сообщал News.ru, Джош Уоррингтон сохранил чемпионский титул IBF, победив по очкам Кида Гэлэхеда.