https://static.news.ru/photo/ddf00b5c-8ff4-11e9-9cbe-fa163e074e61_1024.jpg Тайсон Фьюри Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) одержал победу на вечере бокса в Лас-Вегасе над немцем Томом Шварцем (24-1, 16 КО).

После равной первой трёхминутки Фьюри взвинтил темп и разбил соперника на дистанции. В конце первого раунда его убойная серия с акцентом на правый прямой достигла цели и привела к нокдауну. Рефери позволил немцу продлжить бой, но Фьюри быстро его добил.

В со-глвном бою полутяжеловес Джис Харт победил единогласным решением судей со счётом 99:90, 97:92 и 96:93 Салливана Барреру.

Как сообщал News.ru, Джош Уоррингтон сохранил чемпионский титул IBF, победив по очкам Кида Гэлэхеда.