Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Канадский боец ММА Рори Макдональд (21-5-1) одержал победу по очкам в полуфинале Гран-при Bellator в среднем весе над бразильцем Нейманом Грейси (9-1) и защитил свой титул чемпиона.

Большая часть пятираундового чемпионского поединка проходила в стойке, где преимуществом владел Макдональд, однако в пятом раунде Грейси сумел получить доминирующую позицию в партере, но так и не смог закончить бой...