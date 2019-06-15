Фёдор Емельяненко Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Российский боец смешанного стиля (MMA) Фёдор Емельяненко подписал контракт с известным американским промоушеном Bellator.
 
Как сообщает MMAJunkie, соглашение рассчитано на несколько боёв.
 
Свой последний бой 42-летний россиянин провёл в январе 2019 года на турнире Bellator 214. В финале Гран-при он проиграл Райану Бэйдеру техническим нокаутом.
 
Профессиональный рекорд Емельяненко — 38 побед и 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
 
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