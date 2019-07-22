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На проходящем в День бокса на Красной площади в Москве профессиональном турнире определились чемпионы России в среднем и втором полусреднем весе среди профессионалов.

В соглавном бою вечера яркий поединок выдали средневесы Магомед Мадиев (13-0-1, 4 КО) и Евгений Терентьев (14-2, 7 КО). Мадиев имел небольшое преимущество на протяжении боя, однако мнения судей разделились....