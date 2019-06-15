Первый день Международного боксёрского форума в Екатеринбурге запомнился яркой презентацией вице-президента глобальной организации международных спортивных федераций (GAISF) Стефана Фокса, который в эмоциональном выступлении призвал боксёрский мир к активным реформам, привлечению молодёжи и спортсменов к принятию решений. В эксклюзивном интервью News.ru Фокс рассказал о предстоящем решении МОК в отношении бокса, что нужно сделать АИБА, чтобы восстановить свои права и какие проблемы боксёрское сообщество должно решить в первую очередь.

— Стефан, вы занимались боксом, были чемпионом мира по муай-тай. Можете подробнее рассказать о своей карьере спортсмена?

— Боевые искусства — это вся моя жизнь. Я начинал заниматься ими с бокса, а затем и попробовал другие виды единоборств. Наибольших успехов я добился в муай-тай, где стал чемпионом мира. Я считаю, что боевые виды спорта особенные, потому что в них больше уважения к сопернику, чем в любом другом виде спорта. Первое, чему тебя учат в школе боевых искусств, — это глубокое уважение. Это главная причина, почему я люблю единоборства, и одна из главных причин, почему мне нравится бокс.

— Вы росли и занимались спортом в ГДР или ФРГ?

— В ФРГ, но я покинул Германию ещё до падения Берлинской стены.

— В каких странах вы жили?

— Так как я выступал в тайском боксе, я перебрался в Таиланд. В то время я там жил и выступал, а потом перебрался в Австралию и много перемещался между Австралией и Таиландом.

— Сегодня вы сделали мощную презентацию на боксёрском форуме. По реакции коллег и зала вы почувствовали, что они уловили ваши идеи?

— Если честно, я надеюсь на это. Пришло время меняться. Мы должны сделать это ради молодёжи, ради следующего поколения, потому что если не сделать это сейчас, то, я боюсь, будет слишком поздно. Молодые люди тогда окончательно разочаруются в боксе, и мы потеряем следующее поколение. Олимпийское движение приняло решение защитить молодёжь, но этот форум, объединивший различных боксёрских экспертов, должен стать хорошей отправной точкой для объединения и перемен. Надеюсь, боксёрская семья созрела для того, чтобы активнее привлекать молодое поколение, которое осознаёт, что времена изменились.

— Вы так уверены, что МОК примет решение о приостановке деятельности АИБА. Говорили с кем-то из членов исполкома МОК?

— В руководстве организации GAISF, которая объединяет федерации по единоборствам, много членов МОК, и у меня есть возможность узнать их мнение. МОК в первую очередь защищает интересы молодёжи, поэтому сохранил бокс в программе Игр-2020. Это самое главное решение, потому что спортсмены не должны быть наказаны. Прежней осталась и квота спортсменов — 286. Как будет организован олимпийский турнир, полностью зависит от МОК и его рабочей группы, но в то же время я могу вас заверить, что исполком МОК уже принял решение приостановить признание АИБА. Об этом будет объявлено на сессии МОК в Лозанне 21–24 июня, которая последует рекомендациям исполкома.

— Сколько времени потребуется АИБА, чтобы выполнить все требования МОК и восстановить свой статус?

— Как бывший боксёр, я знаю, что иногда полезно проиграть, чтобы стать лучше и потом выиграть. Это не последний бой для бокса, а отличная возможность объединиться и взять пример с других видов спорта, которые оказались в схожей ситуации, как, например, борьба. Нужно развернуть корабль на другой курс и показать олимпийскому движению способность меняться в системе управления, в вопросах судейства и антидопинга, а главное защищать интересы спортсменов. Тогда у МОК не будет сомнений, восстанавливать АИБА в правах или нет. Но они должны произвести эти изменения.

— Вы видели заявление рабочей группы Ненада Лаловича? Согласны с их выводами и рекомендациями?

— Я думаю, что это был правильный выбор — доверить эту работу именно Ненаду, потому что он уже проходил этот процесс в Международной федерации борьбы и успешно справился с заданием перед Олимпиадой-2016. Борьба тогда также находилась под угрозой исключения из олимпийской программы и столкнулась с необходимостью важных реформ. На мой взгляд, сейчас позиции борьбы сильны как никогда, потому что реформы сделали её снова зрелищным, понятным и популярным видом спорта.

— Вы также говорили о недостаточно эффективной борьбе с допингом в АИБА и боксе в целом. В чём это проявляется?

— Я думаю, что допинг — это проблема номер один для любого вида спорта. Поэтому задача каждого вида спорта гарантировать, что права чистых спортсменов будут защищены, а нарушители будут выкинуты из спорта. Боксу нужно проводить более агрессивную антидопинговую программу, которая бы включала не только более жёсткий допинговый контроль, но и повышение квалификации спортсменов и персонала. АИБА необходимо многое наверстать в этом направлении, и в последний год были сделаны определённые подвижки. Знаете, чего не хватает этому боксёрскому форуму? Здесь не было достаточного представительства спортсменов. А они должны быть здесь и рассказать всем нам, что они чувствуют, что им не нравится в организации и дать свои рекомендации. Во многом в этом и одна из главных проблем АИБА. Они не уделяют достаточного внимания потребностям спортсменов.

— Когда с проблемами допинга столкнулся Международный союз биатлонистов они решили сделать представителя спортсменов членом исполкома федерации с правом голоса. АИБА нужно сделать такой шаг?

— Это одна из рекомендаций МОК для любого вида спорта. Так и должно быть. В каждой федерации должна быть комиссия спортсменов, а их представитель должен входить в исполком и участвовать в процессе принятия решений. В противном случае как спортсмены будут знать, что происходит в их виде спорта? Я уже высказал Умару Кремлёву пожелание, чтобы он в рамках форума организовал обсуждения и с участием спортсменов. Это стало бы хорошим ключом к возвращению АИБА и показало бы реальные изменения в этой организации.

— Как вы считаете, внедрение полностью электронной системы судейства, решит проблему необъективности в олимпийском боксе?

— В конечном итоге не так важно, как будут считать очки — с помощью электронной системы или вручную, потому что в первую очередь нужно искоренить жульничество в судействе. Присутствовавший сегодня на нашем заседании Рой Джонс — самый яркий тому пример. Если вы разбираетесь в боксе и смотрели тот бой в финале Олимпиады-1988, то поймёте, что у него не было никаких проблем. Противник даже не мог по нему попасть. Это всё равно, что ты играешь в футбол, забиваешь пять безответных голов в ворота соперника, а после финального свистка на табло загорается счёт 5:6 не в твою пользу. Такая проблема есть во многих видах спорта, но в боксе она стоит особенно остро.

Я думаю, что они должны усовершенствовать техническую систему судейства, систему назначения арбитров. И меняться это должно с самого нижнего уровня, с национальных федераций, которые делают сейчас те же вещи, что и 40–50 лет назад и не совершенствуются. А это реально бьёт по спортсменам, по их вере в справедливость. Именно поэтому я приехал на этот форум, который является нужным и своевременным мероприятием. Наши российские друзья взяли на себя прекрасную инициативу, за что я хочу поблагодарить Федерацию бокса России и Дмитрия Путилина, который меня пригласил. Если высказанные здесь идеи реализовать правильным путём, это будет очень интересно и пойдёт на пользу развитию бокса.