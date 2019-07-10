Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Тони Фергюсон заявил, что готов заменить любого бойца в поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
В данный момент я заинтересован в поединке с победителем боя Хабиб — Порье, или бой за пояс, если кто-то из них откажется от схватки и его надо будет заменить, — приводит слова 35-летнего американца MMA Junkie.
Он добавил, что «его приоритетная цель» это российский чемпион и ему «нужен чемпионский пояс».
Ранее Фергюсон оценил шансы Хабиба в бое за чемпионский титул против Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби, писал News.ru.