https://static.news.ru/photo/4927dffe-afb6-11e9-bee2-fa163e074e61_1024.jpg Максим Дадашев Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о подаче судебного иска к организаторам боя россиянина Максима Дадашева и пуэрториканца Субриэля Матиаса, который прошёл в штате Мэрилэнд. После боя Дадашев скончался от полученных травм головы.

Мы отправили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам боя, — рассказал Кремлёв РИА Новости .

По словам функционера, у него есть ряд претензий к организаторам турнира: не была проверена подлинность медицинских документов, не была оказана первая медицинская помощь в ринге, не было специальных медицинских носилок около ринга. Эти нарушения не соответствуют, по словам Кремлёва, правилам международных боксёрских организаций.

Максим Дадашев после боя потерял сознание, после чего был госпитализирован. Ему провели трепанацию, удалили часть черепа и поместили в искусственную кому, но так и не смогли спасти жизнь.

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