https://static.news.ru/photo/f7656aa4-a873-11e9-925d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Выставка уникальных исторических экспонатов, фото- и видеохроники достижений известных советских и российских боксёров открылась в Государственной думе. На церемонии присутствовали именитые представители этого вида спорта.

Среди них: Николай Валуев, Евгений Тищенко, Дмитрий Пирог, Егор Мехонцев. Кроме того, на мероприятие приехал председатель парламентского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев, пишет ТАСС . Материалы для экспозиции собраны Федерацией бокса России.

Ранее News.ru сообщал, что Мавзолей и некрополь в Кремле закроют для посетителей с 15 по 25 июля текущего года. Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых Международному дню бокса.