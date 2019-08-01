31 августа ингушский боец UFC Мовсар Евлоев проведёт свой второй поединок в этой организации. На турнире в Китае он сразится с британцем Майком Гранди. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал о новой весовой категории, почему выбрал Таиланд для подготовки к бою и своём хобби, которое разгружает после тренировок.

— В апреле вы дебютировали в полулёгком весе в UFC. Насколько легче было готовиться, когда не нужно было так много гонять?



— Во время сгонки веса к последнему бою в легчайшем весе я очень сильно утомился, и это плохо сказалось на поединке. Поэтому я принял решение подняться на вес выше. Когда выступал в Питере в полулёгком весе, было намного легче гонять и восстанавливаться. Во время боя также чувствовал себя лучше.

— Как оцените свой дебютный бой? Что помешало завершить его досрочно?



— Бой прошёл по плану. Я не рассчитывал закончить его досрочно. Соперник оказался хорошим ударником, поэтому было бы глупо драться в его стихии, да и с болевыми приёмами у него проблем не было.

— Турнир UFC в Питере чем-то отличался от того, с чем сталкивались раньше?



— Турнир отличался тем, что всё было на уровень лучше: организация, специалисты, отношение к бойцам и прочие нюансы. Это самый высокий уровень.

— Как подписание в лучшую лигу мира изменило вашу жизнь в плане узнаваемости, новых спонсоров, популярности?



— О моей узнаваемости и популярности пока рано судить, потому что у меня был только один бой в этом промоушене.

— С кем тренируетесь к бою в Таиланде? Сложно готовится там летом в условиях сильной жары?



— В Таиланде всегда много хороших бойцов, так что со спарринг-партнерами здесь у меня все отлично. Климат мне тоже очень подходит, потому что я жару хорошо переношу. Более того в Шеньчжене, где пройдёт турнир, похожий климат. Думаю, что это хорошо скажется на моей акклиматизации перед боем.

— Что можете сказать о сопернике? Приходилось ли раньше драться с борцами такого уровня?



— Соперник действительно хорош, поэтому бой с ним станет хорошей проверкой моих борцовских качеств.

— На предыдущем сборе вы пересекались с командой по греко-римской борьбе. Удалось ли с ними отработать навыки защиты от борца?



— На прошлом сборе в горах акцент был больше сделан на физическую подготовку и выносливость в условиях разреженного воздуха.

— Первый профессиональный бой вы провели в Китае. Какие впечатления оставила эта страна? Что ждёте от предстоящего здесь турнира UFC?



— В прошлый раз Пекин нас хорошо встретил. Ожидаю, что в Шеньчжене будет намного интереснее. Это как-никак UFC.

— Есть ли у вас американская виза для выступления на турнирах в этой стране и возможности там тренироваться?



— Американской визы пока нет, но есть в планах заняться её получением после этого боя.

— В одном из интервью вы сказали, что увлекаетесь рисованием. Что обычно рисуете и как находите на это время?



— Я больше люблю чертить. Обычно черчу дома, машины, военную технику и прочее. Я так отвлекаюсь от тренировочного процесса. Найти время для того, что тебе нравится, совсем нетрудно.

— Кто может стать следующим ингушским бойцом в UFC?



— Думаю, что у Хамзата Далгиева хорошие шансы для этого. Также до бойца UFC может дорасти Амирхан Гулиев. Абукар Местоев — тоже очень хорош.