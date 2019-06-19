Фёдор советовался с нами. Он может ещё подраться, даже при том, что кто-то против этого. Это хорошо, что у него ещё есть желание выйти в клетку. Это даст многим возможность увидеть выступления легендарного бойца. Я бы с радостью выступил на одном турнире с Фёдором. Это очень почётно. Я уже дрался вместе с ним на новогоднем турнире RIZIN в Японии. Было очень круто: бешеная энергетика, много фанатов, — рассказал Немков News.ru.