https://static.news.ru/photo/ea45e0c8-a973-11e9-8960-fa163e074e61_1024.jpg Александр Емельяненко Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий поединок может провести в Нур-Султане или Самаре.

27 сентября турнир пройдет в Нур-Султане. 6 октября — в Самаре. Александр выступит на одном из турниров. Варианты соперников уже есть, — заявил ТАСС руководитель Gorilla Fighting Championship Александр Гурьянов.

Емельяненко после ничейного поединка с Тони Джонсоном прекратил сотрудничество с лигой «Ахмат», а после скандала с нетрезвой ездой в Кисловодске был отменён бой и расторгнут его контракт с RCC. Таким образом, боец сейчас является свободным агентом и ищет постоянное место работы. Ранее он предлагал свои услуги главе японской компании RIZIN Нобуюки Сакакибаре.

Известный голливудский актёр Дольф Лундгрен рассказал о своём отношении к ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору и легенде MMA — Фёдору Емельяненко, ранее писал News.ru.