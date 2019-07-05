https://static.news.ru/photo/763af9d0-9f40-11e9-b8ff-fa163e074e61_1024.jpg Энтони Джонсон Фото: Marcos De Paula/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий поединок может провести против американца Энтони Джонсона на турнире Bare Knuckle FC (BKFC).

Бой планируется провести на турнире BKFC 10, он станет главным событием. Дата и место проведения поединка пока уточняются, — заявил собеседник ТАСС .

Емельяненко после ничейного поединка с Тони Джонсоном прекратил сотрудничество с лигой «Ахмат», а после скандала с нетрезвой ездой в Кисловодске был отменён бой и расторгнут его контракт с RCC. Таким образом, боец сейчас является свободным агентом и ищет постоянное место работы. Ранее он предлагал свои услуги главе японской компании RIZIN Нобуюки Сакакибаре.

Известный голливудский актёр Дольф Лундгрен рассказал о своём отношении к ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору и легенде MMA — Фёдору Емельяненко, ранее писал News.ru.