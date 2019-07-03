Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейн Веласкес дебютирует в рестлинге.
Как сообщает MMA Mania, 3 августа на шоу TripleMania, которое пройдёт в Мехико, Веласкес выступит в командном поединке. Партнёрами бойца станут Коди Роудес и Психо Клоун. TripleMania проводится под эгидой промоушена Lucha Libre AAA Worldwide.
17 февраля Веласкес выступил на турнире UFC впервые с июля 2016-го. В первом раунде он уступил Фрэнсису Нганну. Веласкес дважды завоёвывал титул чемпиона организации. На счету бойца 14 побед и три поражения.
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