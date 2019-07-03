https://static.news.ru/photo/2b89e888-9d74-11e9-ac06-fa163e074e61_1024.jpg Кейн Веласкес Фото: Cain Velasquez/facebook.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейн Веласкес дебютирует в рестлинге.

Как сообщает MMA Mania, 3 августа на шоу TripleMania, которое пройдёт в Мехико, Веласкес выступит в командном поединке. Партнёрами бойца станут Коди Роудес и Психо Клоун. TripleMania проводится под эгидой промоушена Lucha Libre AAA Worldwide.

17 февраля Веласкес выступил на турнире UFC впервые с июля 2016-го. В первом раунде он уступил Фрэнсису Нганну. Веласкес дважды завоёвывал титул чемпиона организации. На счету бойца 14 побед и три поражения.

Как сообщал News.ru, рефери Марк Годдард объяснил остановку кровавого боя между Россом Хьюстоном и Николасом Далби.