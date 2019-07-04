https://static.news.ru/photo/2882d676-9eec-11e9-8839-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба турнира M-1 Global

Один из сильнейших российских полусредневесов, экс-чемпион M-1 Challenge Артём Фролов (12-1) подписал контракт с крупнейшей российской организацией Absolute Championship Akhmat (ACA), сообщает пресс-служба организации.

Большую часть карьеры Фролов успешно выступал в лиге M-1, где стал чемпионом в среднем весе, но затем уступил титул бразильцу Бруну Силве. Также он запомнился неудачной попыткой дебютировать в UFC на турнире в Москве в 2018 году, где он снялся с боя с Си-Би Доллоуэем из-за травмы.

В последнем бою Фролов нокаутировал немца Йонаса Бильштайна на турнире RCC в Екатеринбурге.

Как сообщал News.ru, российский боец Алексей Буторин на турнире ACA 97 в Краснодаре сразится с казахстанцем Евгением Егембердиевым.