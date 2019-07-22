https://static.news.ru/photo/8ca706c8-ac6a-11e9-b2bb-fa163e074e61_1024.jpg Джон Джонс Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс получил обвинения в домогательствах и нападении от официантки стриптиз-клуба. На бойца выписан ордер на арест.

Как сообщает BJPenn.com, инцидент произошёл в стиптиз-клубе в апреле этого года в штате Нью-Мексико. По данным полиции города Альбукерке, официантка вызвала полицейских домой, где заявила, что Джонс шлёпал её, сажал к себе на колени, целовал и душил пока она исполняла служебные обязанности. Она просила его прекратить, но боец не останавливался, пока не покинул заведение.

Так как Джонс не явился на слушание дела в июне, был выписан ордер на его арест. По словам представителя Джонса, документы были отправлены на неправильный адрес, из-за чего его клиент не мог явиться на слушание. Джонс получил документы только от прессы и немедленно уплатил штраф. Также представитель назвал эти обвинения ложными и отметил, что в ближайшее время несколько свидетелей готовы их опровергнуть.

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